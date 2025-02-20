Gözaltına alınan 53 kişinin emniyet ifadelerine bugün devam edilecek

18 Şubat'ta İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan 53 kişinin emniyet ifadelerine bugün devam edilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına karşı yürütülen soruşturma kapsamında 60 kişiye yönelik 10 ilde yapılan operasyonlar düzenlendiği bildirildi. Operasyonlarda şu ana kadar toplam 53 kişi gözaltına alındı.

İFADELER BUGÜN DEVAM EDECEK

Gizlilik kararının olduğu dosyada, gözaltında tutulan 25'ten fazla kişinin emniyet ifadeleri dün tamamlandı. Emniyet ifadelerinde HDK'nin konferansları ve etkinlikleri soruldu.

İfade işlemleri bugün devam edecek.

Ev baskınlarında DBP, DEM Parti, Devrimci Parti, EMEP, ESP, HDK, SYKP, Yeşil Sol Parti üyesi çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların arasında EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, DEM Parti MYK üyesi Mehmet Saltoğlu, DEM Parti Iğdır İl Başkanı Alya Akkuş, SYKP PM üyeleri Halit Elçi ve Ahmet Saymadi, Yeşil Sol Parti MYK üyesi Naci Sönmez, Av. Yıldız İmrek, gazeteciler Yıldız Tar, Elif Akgül, Ender İmrek ve Ercüment Akdeniz ile müzisyen Pınar Aydınlar, ressam Taner Güven ve senarist Ayşe Bengi de var.