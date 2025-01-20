Gözaltına alınan 6 gazeteci tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 Ocak'ta Van, İstanbul ve Mersin’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan gazetecilerin emniyet işlemleri tamamlandı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre bugün adliyeye sevk edilen gazetecilerin ifadelerini almayan savcı, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Hakimlik, Necla Demir, Rahime Karvar, Ahmet Güneş, Welat Ekin, Vedat Örüç ve Reyhan Hacıoğlu, "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.

