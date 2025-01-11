Gözaltına alınan Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları avukatlarıyla görüştü

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında dün (10 Ocak) sabah saatlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Akdeniz Belediyesi'nin Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan ile Belediye Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

Gizlilik kararı olan soruşturma dosyasıyla ilgili verilen 24 saatlik avukat görüş yasağı sona erdi.

Avukatlar Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne giderek müvekkilleriyle görüşmeye başladı.