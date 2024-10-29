Gözaltına alınan avukata destek: Asla biat etmeyiz

Haber Merkezi

Hukuk örgütleri, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi üyesi Bedirhan Sarsılmaz’ın 25 Ekim'den bu yana gözaltında tutulmasına dair Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Açıklamada konuşan Avukat Hanne Baytürk, Sarsılmaz’ın adliyede ifade verebilecekken gözaltına alındığını ve dosyada gizlilik kararı olduğunu söyledi. Baytürk, Sarsılmaz’a mesleki faaliyetler kapsamında yaptığı telefon görüşmelerinin sorulduğunu aktardı.

Baytürk, "Özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren avukatlar, ezilen ve sömürülen halkların, emekçilerin, adalete erişim imkânı olmayan yurttaşların savunmasını yaptığı için siyasal iktidarın saldırgan, ötekileştirici, suçlayıcı dilinin ve tutumunun da etkisi ile yargı tehdidine ve tacizine maruz kalmaktadır. Avukatların, hiçbir suç unsuru içermeyen meşru mesleki faaliyetlerini yürütürken hukuka aykırı olarak kriminalize edilmeleri, hedef gösterilmeleri, haksız ve hukuksuz gerekçelerle gözaltına alınarak, tutuklanarak veya mahkûm edilerek yargı tehdidine maruz bırakılmaları kabul edilemez. Savunma biat etmedi, etmeyecek” dedi.