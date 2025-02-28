Gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in emniyet ifadesi başladı

Beykoz Belediyesi'ndeki "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 21 kişinin ifade işlemleri başladı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 kişi ile "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından 17 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltındakilerin ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.