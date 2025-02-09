Gözaltına alınan birgun.net yöneticileri serbest bırakıldı

Türkiye'de basın özgürlüğüne dair tartışmaların üst seviyeye çıktığı son günlerde, gazetemiz BirGün'ün internet portalı birgun.net'in Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir dün gece (8 Şubat) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan çalışma arkadaşlarımızdan birgun.net Yayın Koordinatörü Berkant Gültekin Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

birgun.net'in Yayın Koordinatörlerinden Uğur Koç ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir ise adli kontrol kararıyla mahkemeye sevk edildi. Koç ve Gökdemir hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"İRADEMİZİ KIRAMAYACAKLAR"

Adliye çıkışında sürece ilişkin açıklama yapan Berkant Gültekin, "Biz her gün, her hafta ifadeye gidiyoruz ve hiçbir yere kaçmıyoruz. Yerimiz belli. Ellerine bir sopa almışlar ve irademizi kırmaya çalışıyorlar. Ancak kıramayacaklar" dedi.

"TUTUKLANMADIKLARI İÇİN SEVİNİYORUZ, GELDİĞİMİZ DURUM BUDUR"

Avukat Tolgay Güvercin adliye önündeki açıklamada yaşanan süreci değerlendirdi ve "Tutuklanmadıkları, sadece yurtdışı yasağı aldıkları için arkadaşlarımız adına seviniyoruz. Geldiğimiz durum budur. Benim de hukuki analizim bu kadardır" diye konuştu.

İFADEYE ÇAĞRILMADAN EVLERİNDEN GÖZALTINA ALINDILAR

Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 6. maddesi (Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme") ile suçlanan çalışma arkadaşlarımız ifadeye çağrılmadan direkt evlerinden gözaltına alındılar.

"Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamasıyla gözaltına alınan Koç, Gültekin ve Gökdemir ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldüler.

Gece boyunca nezarethanede tutulan çalışma arkadaşlarımız bir süre avukatlarıyla görüştürülmedi. Koç, Gültekin ve Gökdemir gece saatlerinde yapılan kısa avukat görüşmesinin ardından emniyet ifadelerini sabah saatlerinde verdi.

Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir

"KİMSEYİ HEDEF GÖSTERME NİYETİNDE DEĞİLİZ"

Çalışma arkadaşlarımız emniyetteki ifadelerinde haberde bir suç unsuru olmadığını, kimseyi hedef gösterme niyetinde olmadıklarını ifade ettiler.

Koç, Gültekin ve Gökdemir, ziyaretin Sabah gazetesinin haberiyle kamuoyuna duyurulduğuna dikkat çektiler.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki ifade işlemleri sona eren Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir, sağlık kontrollerinin ardından Savcılığa çıkarıldılar. Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir, burada 'terör savcısı' tarafından sorgulandı.

Adliyedeki ifade işlemleri sona eren Berkant Gültekin, Savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Koç ve Gökdemir hakkında adli kontrol talep edildi. Koç ve Gökdemir de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Koç ve Gökdemir'e "yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanacak.

Gözaltılar BirGün’ün, Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i makam odasında ziyaretini haberleştirmesinin ardından yaşandı. Söz konusu ziyareti Sabah gazetesi haberleştirmişti.