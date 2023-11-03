Gözaltına alınan Cengiz Erdinç serbest bırakıldı

Gözaltına alınan gazeteci Cengiz Erdinç, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi. Erdinç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Cengiz Erdinç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinde gözaltına alınan Erdinç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Erdinç, ifade işleminin ardından, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cengiz Erdinç hakkında savcılık, yurtdışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol talep etti. Hangi adli kontrol tedbirinin uygulanacağına sevk edileceği nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hakimliği karar verecek.

Medyaya yönelik baskılar son günlerde hız kazandı.

T24 yazarı Tolga Şardan da "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Halk TV muhabiri Dinçer Gökçe de aynı gerekçeyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.