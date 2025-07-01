Gözaltına alınan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'ndan açıklama

Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu açıklama yaptı.

Aslanoğlu, açıklamasında Ankara'da gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

"Bu süreçte sesimizi kısmaya, mücadelemizi zayıflatmaya çalışanların karşısında boyun eğmeyeceğimizi herkes bilsin" diyen Aslanoğlu, "3,5 yıldır her gün İzmir'de tartışılan, konuşulan, hatta daha önce yargılandığım konudan, sabaha karşı gözaltına alınmam birçok yol arkadaşımın son birkaç aydır yaşadığı gibi, hukuksuzluğun ülkemizde geldiği noktayı gözler önüne sermektedir" ifadelerini kullandı.

Aslanoğlu, kendisine yönelik suçlamalar kapsamında daha önce 3-4 kez ifade vermeye davet edilmesi üzerine gittiğini söyledi.

"YİNE ÇAĞIRSALAR YİNE GİDERDİM"

Aslanoğlu, X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili yol arkadaşlarım, Bu sabah saatlerinde, İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve geçmiş dönem belediye başkanımız Sayın Tunç Soyer’e dönük başlatılan soruşturma kapsamında, ben de il başkanları toplantısı için bulunduğum Ankara’da gözaltına alındım. Bu süreçte sesimizi kısmaya, mücadelemizi zayıflatmaya çalışanların karşısında boyun eğmeyeceğimizi herkes bilsin. Biz bu yolu başımız dik, alnımız açık yürüdük. Bugün de yarın da halkın iradesini savunmaya, memleketin dört bir yanında demokrasi nöbeti tutmaya devam edeceğiz.

Sevgili yol arkadaşlarım,



Bu sabah saatlerinde, İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve geçmiş dönem belediye başkanımız Sayın Tunç Soyer’e dönük başlatılan soruşturma kapsamında, ben de il başkanları toplantısı için bulunduğum Ankara’da gözaltına alındım.



Bu süreçte sesimizi kısmaya,… — Şenol Aslanoğlu (@aslanogluchp) July 1, 2025

3,5 yıldır her gün İzmir'de tartışılan, konuşulan, hatta daha önce yargılandığım konudan, sabaha karşı gözaltına alınmam birçok yol arkadaşımın son birkaç aydır yaşadığı gibi, hukuksuzluğun ülkemizde geldiği noktayı gözler önüne sermektedir. İsnat edilen suçlar ile ilgili daha önce 3-4 kez davet ettiler, kendim gittim. Yine çağırsalar yine giderdim. Algı operasyonu ile itibar suikastlığı yapıyorlar, biliyor, görüyoruz.

"SARAÇHANE'DE ÖRGÜTÜM İLE BİRLİKTE OLACAKTIM"

Biz yargılanmaya karşı değiliz. Alnımız açık. Açık yargılama yapılsın. Ama tutukluluk, gözaltı gerektirecek bir durum ortada yoktur. Karanlığın 100. Gününde bugün yol arkadaşlarımı savunmak, adalet istemek için Saraçhane'de örgütüm ile birlikte olacaktım. Kardeşlerimizi yalnız bırakmamak için orada olacaktım. Şu an gözaltındayım. Biliyorum ki yalnız değilim. Her birinizin desteği ve inancıyla bu karanlığı yine birlikte aydınlatacağız. Umutsuzluğa yer yok! Dayanışmamız en büyük gücümüzdür."