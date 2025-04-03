Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gözaltına alınan doktor Enes Özel adliyeye sevk edildi: "Serbest bırakılmalı" çağrısı

Boykota destek verenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Enes Özel, adliyeye sevk edildi. İstanbul Tabip Odası ve Türkiye Psikiyatri Derneği, Enes Özel'in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Güncel
  • 03.04.2025 15:36
  • Giriş: 03.04.2025 15:36
  • Güncelleme: 03.04.2025 15:41
Kaynak: Haber Merkezi
Gözaltına alınan doktor Enes Özel adliyeye sevk edildi: "Serbest bırakılmalı" çağrısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından boykota destek verenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

"Nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarından resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişinin İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve doktor Enes Özel'in de bulunduğu 11 kişi sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

"SERBEST BIRAKILMALI" ÇAĞRISI

İstanbul Tabip Odası, Enes Özel'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Meslektaşımız Dr Enes Özel gece evinden gözaltına alındı. Gerekçe mizahi bir dille yaptığı boykot paylaşımlarda suç unsuru olduğu iddiası. Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı gösterin. Enes Özel'i derhal serbest bırakın" çağrısında bulundu.

Türkiye Psikiyatri Derneği de yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Meslektaşımız Muhammed Enes Özel’in de içinde olduğu 16 kişinin gözaltına alındığını, ifadeleri ardından adliyeye sevk edileceklerini öğrendik. İnsanların anayasal hakları olan düşüncelerini ifade etmeleri ve bunu kamuoyu ile paylaşmaları suç değildir. En temel insan hak ve özgürlüklerinin bir suç kapsamına sokulmak istenmesi, istenildiğinde ifade vermeye gelebilecek insanların gece gözaltına alınarak özgürlüklerinin kısıtlanması, gözaltı işleminin bir baskı aracına dönüşmesi kabul edilemez. Meslektaşımız Muhammed Enes Özel dahil gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz!"

Boykota destek veren oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişi adliyeye sevk edildi
BirGün'e Abone Ol