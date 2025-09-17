Gözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller hakkında tutuklama istemi

Hakkında gözaltı kararı verilen emekli Albay Orkun Özeller tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen Özeller, kararı öğrenmesinin ardından Ordu'da Adliye'ye kendisi gitti.

Özeller'e yöneltilen suçlama 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', aynı zamanda MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı ifadeler olduğu belirtildi.

Özeller, bugün (17 Eylül Çarşamba) öğleden sonra tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilid.

Özeller, Bahçeli'ye yönelik ifadelerinin ardından sosyal medya üzerinden hakaret ve tehditlere maruz kaldığını açıklamıştı.

"SOSYAL MEDYADAN TEHDİT VE HAKARETE MARUZ KALDI"

Özeller'in avukatı Doğukan Kozan, ANKA Haber Ajansı’na konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatı aracılığıyla ‘Hakaret’, ‘Halkı kin ve düşmünlığa tahrik’, ‘Kamu görevlisine hakaret’ suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunması üzerine Ordu’ya talimat yazılmış durumda. O talimat yakalanması, sevk ve ifadesinin alınması yönünde. Biz de ifademizi vermek üzere Ordu’da Adliye’de bekliyoruz.

Hukuk devletinde gözaltı kararı bile alınmaması gereken bir suçlama. Yaklaşık 1 buçuk milyon görüntüleme alan twiti konu almışlar. Orada ne hakaret suçu yönünden ne de ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçu yönünden suç unsurları oluşmadığından, hukuk devletinde beraat kararı verilmesi gerekirken, Orkun Özeller çok yoğun bir şekilde sosyal medyadan tehdit ve hakarete maruz kaldı. Bunlar hakkında işlem yapılmayıp da Devlet Bahçeli’nin suç duyurusu üzerine gözaltına alınması hukuki yönden sakat."

Orkun Özeller’in gözaltına alınmasına siyasilerden de tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Tekrar soruyorum: Ölümle tehdit eden hakkında işlem yapıldı mı? Ailesine haysiyetsizce saldıran sosyal medya hesaplarına işlem yapıldı mı?" ifadesini kullandı.