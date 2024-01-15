Gözaltına alınan EMEP İl Başkanı Sema Barbaros, serbest bırakıldı

EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros "terör örgütü" propagandası iddiasıyla gözaltına alındı. Barbaros, adliyede verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros "terör örgütü" propagandası iddiasıyla gözaltına alındı.

Barbaros'a yöneltilen suçlamanın 2024 tarihli olduğu ifade edildi.

Evrensel'in haberine göre, Sancaktepe İlçe Jandarma Karakoluna götürülen Sema Barbaros, daha sonra İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

SAVCILIKTA İFADE VERDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınan Barbaros, 2015 yılında eski adıyla Twitter yeni adıyla X sosyal medya hesabından Evrensel gazetesinde yer alan "Dersim’de ölen gerilla ile Siirt’te ölen asker, kardeşten de öteymiş" haber paylaşımı soruldu.

Barbaros, paylaşımın kendisine ait olduğunu ifade ederek, "Bu haberle ilgili olarak bildiğim kadarıyla bir soruşturma da yoktur, paylaşımda herhangi bir şiddet çağrısı bulunmamaktadır. Aksine savaş karşıtı ve barış yanlısı haberdir. Ben siyasi bir partinin il başkanıyım, demokratik haklar ve barış yanlısı çağrılarda bulunmaktayım, herhangi bir örgütün propagandasını yapmak kastıyla hareket etmedim” ifadelerini kullandı.

Barbaros’un Avukatı Mustafa Söğütlü, Evrensel gazetesinde çıkan bir haber olduğunu hatırlatarak, "Habere ilişkin herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma olmamıştır” dedi. Basın kanununa göre soruşturma yapma süresinin de geçtiğine dikkat çeken Söğütlü, söz konusu haberde suç unsuru olmadığına vurgu yaparak, müvekkilin serbest bırakılmasını ve takipsizlik kararı verilmesini talep etti.

Sema Barbaros ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.