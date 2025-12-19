Gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu'nun avukatından açıklama

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun avukatı Cemil Cem Eribol, yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde kullanımı, bulundurması ve çıkan haberlerde yer alan hiçbir suçlama ile ilgisinin olmadığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ünlü isimlerin evlerine sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında oyuncu Ezgi Eyüboğlu ise “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak” suçlamasıyla, Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlamasıyla, Ezgi Eyüboğlu ise “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü’nün ise “fuhşa teşvik ve aracılık etme” suçlamasıyla gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı belirtildi.

EYÜBOĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Eyüboğlu'nun nasıl gözaltına alındığı öğrenildi. Gece 03.00 sıralarında menajer Eser Küçükerol’un Beykoz’daki evine baskın yapıldı.

Dün gece bir yılbaşı yemeği çıkışında komşusu Küçükerol’un evine ziyarete giden oyuncu Eyüboğlu da bu esnada gözaltına alındı. 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' suçlamasıyla gözaltına alınan Eyüboğlu’nun Vatan Emniyet’te işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Eyüboğlu'nun avukatı Cemil Cem Eribol'dan bir açıklama geldi. Elibol, "Müvekkilim Ezgi Eyüboğlu’nun uyuşturucu madde kullanımı, bulundurması ve çıkan haberlerde yer alan hiçbir suçlama ile ilgisi yoktur. Süreç devam etmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.