Gözaltına alınan Fransız gazeteci Boukandoura sınır dışı edilebilir

DEM Parti’nin İstanbul Sancaktepe’de Rojava’ya yönelik saldırıları protesto etmek için dün düzenlenen eylemi takip eden Ouest France ve Courrier International gibi Fransız yayın organları için görev yapan Fransız gazeteci Raphaël Boukandoura'nın gözaltına alınmasına basın meslek örgütleri tepki gösterdi.

19 Ocak'ta gözaltına alınan ve bugün Sarıgazi Polis Merkezi’ne götürülen Raphaël Boukandoura'nın İl Göç İdaresi’ne sevk edilmesi bekleniyor. Gazetecinin sınır dışı edilme ihtimali bulunuyor.

Gözaltına tepki gösteren DİSK'e bağlı Basın-İş Sendikası, yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gazetecinin sınır dışı edilme ihtimali bulunuyor. Basın özgürlüğü, yurttaşlık statüsüne, milliyete ya da göçmenlik durumuna bağlı bir ayrıcalık değil, evrensel bir haktır. Gazetecilerin kimlikleri ya da statüleri üzerinden hedef alınması, ayrımcı ve hukuksuz bir yaklaşımdır. Gazetecilere yönelik baskılara, tehditlere ve sınır dışı uygulamalara karşı sessiz kalmayacağız. Gazeteciliğin suç sayılmasına, haber yapmanın cezalandırılmasına ve basının susturulmasına izin vermeyeceğiz. Yetkilileri, hukuka ve evrensel basın özgürlüğü ilkelerine uygun davranmaya, gazetecilere yönelik bu keyfi ve baskıcı uygulamalardan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz."

"BOUKANDOURA GAZETECİ VE SUÇLU MUAMELESİ YAPILAMAZ"

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Fransız Gazeteci Raphaël Boukandoura derhal serbest bırakılsın! Boukandoura, dün haber takibi sırasında gözaltına alındı ve bugün sınır dışı edilmesi gündemde. Mesleki faaliyeti nedeniyle gazetecilerin hukuksuz muameleye maruz kalmasını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ise, "İstanbul Sarıgazi’deki eylemi haberleştirmek isterken gözaltına alınan Boukandoura’nın sınır dışı edilme riski kabul edilemez. Boukandoura eylemci değil, gazeteci ve suçlu muamelesi yapılamaz. Bu ağır haksızlıktan dönülmelidir" dedi.

İFADESİNDE SLOGANLAR SORULDU

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), sosyal medyadan Boukandoura'nın gözaltı sürecine ilişkin detaylı bilgileri paylaştı. Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Boukandoura’nın ifadesinde, olay yerinde gazetecilik faaliyeti kapsamında bulunduğu ve protestoyu Libération Gazetesi için izlemek amacıyla alanda bulunduğunu söylediği aktarıldı.

İfade sırasında kendisine yöneltilen sloganlara ilişkin sorulara ise bu sloganları atmadığını, yalnızca habercilik amacıyla orada bulunduğunu belirttiği paylaşıldı.