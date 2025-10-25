Giriş / Abone Ol
Gözaltına alınan Gazeteci Merdan Yanardağ'ın ifade işlemleri tamamlandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan Gazeteci Merdan Yanardağ’ın ifade işlemleri avukatı eşliğinde başladı.

  • 25.10.2025 20:23
  • Giriş: 25.10.2025 20:23
  • Güncelleme: 26.10.2025 04:56
Gazeteci Merdan Yanardağ, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik casusluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Yanardağ'ın gözaltı süresi bugün 24 saat daha uzatılmıştı.

Yanardağ’ın ifade işlemleri avukatı eşliğinde başladı. Yanardağ'ın yarın Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

İfade işleminin saat 02.00'de sona erdiği öğrenildi.

Merdan Yanardağın oğlu Alp Yanardağ: TELE 1 susturulamaz
