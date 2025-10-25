Gözaltına alınan Gazeteci Merdan Yanardağ'ın ifade işlemleri tamamlandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan Gazeteci Merdan Yanardağ’ın ifade işlemleri avukatı eşliğinde başladı.
Gazeteci Merdan Yanardağ, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik casusluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Yanardağ'ın gözaltı süresi bugün 24 saat daha uzatılmıştı.
Yanardağ’ın ifade işlemleri avukatı eşliğinde başladı. Yanardağ'ın yarın Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.
İfade işleminin saat 02.00'de sona erdiği öğrenildi.