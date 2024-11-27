Gözaltına alınan gazeteci sayısı 9'a yükseldi, gözaltı süresi uzatıldı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada gözaltına alınan gazeteci sayısı 9'a yükseldi. Bianet'in aktardığına göre serbest gazeteci Havin Derya da Antalya'da gözaltına alındı.

İstanbul'da gözaltına alınan gazeteciler ise dün Eskişehir’e götürüldü. Diyarbakır'da gözaltına alınan gazetecilerin ifadeleri bugün alınacak.

Gözaltında tutulan gazeteciler şöyle:

Tuğce Yılmaz, Roza Metina, Erdoğan Alayumat, Bilge Aksu, Ahmet Sümbül, Bilal Seçkin, Mehmet Ücar, Havin Derya ve Suzan Demir.

Dün Diyarbakır’da yapılan ev baskınlarında Hicri İzgören, Ömer Barasi ve Doğan Güzel'in yanı sıra Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve DİSK Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy da gözaltına alınmıştı.

DEM Parti Emek Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ, İHD kurucularından Nimet Tanrıkulu, MKG Başkanı Roza Metina ile çok sayıda kişi de gözaltına alındı.