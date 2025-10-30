Gözaltına alınan gazeteci Yıldız’dan suç duyurusu

Haber Merkezi

Dersim’de düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında bozkurt işareti yapan kişilere tepki gösteren gençlerin polis tarafından darbedilmesini görüntüleyen Gazeteci Hıdır Yıldız, gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Dersim Şubesi’ndeki açıklamada konuşan Yıldız, "Hakarete uğradım, tehdit edildim. Yüzüstü yatırıldım. Ters kelepçe yaptırıldı. Bunun kanuna aykırı olduğunu, gazeteci olduğumu ifade etmeme rağmen zorla telefonumu cebinden çıkartıp çektiğim görüntülerin hepsini sildiler. Bunun hukuksuz olduğunu ifade etmem rağmen yine aynı şekilde tehdit, hakaret ile karşı karşıya kaldım. Gözaltına alındığıma dair çıkan haberleri, basındaki arkadaşlarımı arayarak kaldırmamı istediler" dedi.

İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu dile getiren Yıldız, "Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa orada kendimizi ifade etmeye, gerçekleri halka ulaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.