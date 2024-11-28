Gözaltına alınan gazetecilerin bir kısmı serbest bırakıldı

Eskişehir merkezli operasyonda Diyarbakır'da gözaltına alınan gazeteci, yazar ve çizerlerle ilgili savcılık işlemleri tamamlandı.

Buna göre; Büşra Şahin, Berfin Atlı, Doğan Güzel, Ömer Barasi, Sultan Mercen adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Ardin Diren, Abdurrahman Aydın, Ahmet Hicri İzgören, Emrah Kelekçiler, Ahmet Sümbül adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Figen Mamedoğlu Alp ve Baver Yoldaş ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.