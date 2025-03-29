Gözaltına alınan gençlerin adliyeye sevkleri devam ediyor: "Gençler, kötü muamele ve işkence görmüşler"

Sabah saatlerinde Maltepe'de miting meydanında olan Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, öğleden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geçti ve İmamoğlu protestoları nedeniyle Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama istemiyle sevk edilen vatandaşlara ilişkin açıklama yaptı.

Tanrıkulu şunları söyledi:

"CİVAHİR'DEN 34 KİŞİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ"

"Çağlayan Adliyesi’ndeyim. Gözaltına alınan gençler için geldim. 20 genç, Terörle Mücadele’den buraya getirilmişti, 5’i tutuklamaya sevk edildi, 15’i de adli kontrolle serbest bırakıldı. Cevahir’in önünden alınan 124 kişi vardı. 77 genç adli kontrolle bırakıldı, 34 kişi tutuklamaya sevk edildi, 9 kişi de ev hapsine gönderildi. Adliye’de henüz sorgular başlamadı. Gönüllü avukat meslektaşlarım canla başla çalışıyorlar. Terörle Mücadele’den getirilip tutuklamaya sevk edilen gençler, gerçekten kötü muamele ve işkence görmüşler. Diğerleri de aynı muameleyi görmüşler. Avukatların ve kendilerinin bize bizzat ifade ettiği durum bu. Aslında 2911 Sayılı Yasa’da hiçbir biçimde tutuklama olmaması lazım; çünkü katalog suçlardan değil ve alt sınırı 1 yıldan başlıyor. Maalesef tutuklamaya sevk edilenler oldu ve bugüne kadar da 260’dan fazla gencimiz tutuklandı. O gençlerimizle de ilgilenmeye, aileleriyle görüşmeye devam edeceğiz."

"BİR AVUKATIN BOĞAZI SIKILDI"

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ergin ile İstanbul Barosu Türkiye Barolar Birliği Delegesi ve TBB Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Kemal Aytaç da, Çağlayan’da bir avukatın boğazının sıkıldığını ve diğer meslektaşlarının üzerine yürüyen polis memurları olduğunu belirterek açıklama yaptı. Ahmet Ergin, "Bu uygulamalar münferit uygulamalar değil. Biz bugün savunmanın susmayacağını gösterdik. Şimdi meslektaşımızın boğazını sıkan, tutanak yazılırken bir kadın meslektaşımızın üzerine yürüyen, acaba bıraksak ne yapacaktı linç mi edecekti" dedi.

Avukat Kerim Bütün ise kurulan barikatın fotoğrafını paylaşarak "Çağlayan Adliyesi’nde gözaltına bulunanlara desteğe gelen avukatlara polisler saldırdı. Bir meslektaşımızın boğazı sıkıldı. Saldırgan polis sonrasında kaçtı. Şimdi suçluyu saklıyorlar ve duruşma salonu önüne de polis barikatı kuruldu. Daha neler göreceğiz?" diye sordu.