Gözaltına alınan Hasan Cemal'in kızı, adli kontrolle serbest bırakıldı

Gazeteci Hasan Cemal'in 28 yaşındaki kızı Defne Cemal'in Osmanbey metrosu çıkışında polisin yaptığı aramada, çantasında "Yandaş sermayeye boykot" yazılı bir afiş bulunması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. İki gün gözaltında kalan Defne Cemal'e yurt dışına çıkış yasağı verildi.

AKP iktidarına ilk yıllarında destek veren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hasan abi" diye hitap ettiği Hasan Cemal, Maltepe'de düzenlenen "Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"ni T24'teki köşesinde değerlendirdi.4

Hasan Cemal, “Maltepe’ye selam olsun! Demokrasi direnişine selam olsun!” başlıklı yazısında, "Hapishaneler doluyor ama meydanlar da doluyor. Maltepe'ye selam olsun! Demokrasi direnişine selam olsun! Halkın, gençliğin hak hukuk adalete ve Ekrem Başkan'a sahip çıkmalarına selam olsun" dedi.

Cemal, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"19 Mart'a karşı demokrasi direnişi gerçekten heyecan verici... Maltepe Meydanı’nda dalgalanan coşku içindeki kitleler tarih yazıyor, tarih... 'Demokrasi devriminin' eşiğindeyiz. Hiçbir güç, hiçbir baskı rejimi böyle bir demokrasi şahlanışını artık durduramaz. Kimsenin kuşkusu olmasın, Ekrem Başkan zindandan çıkacak. Bu ülkede demokrasi ittifakı seçim sandığında milletin oylarıyla hak hukuk adalete vurulmak istenen zincirleri kıracak, kıracak. Ekrem Başkan'ın gür sesi meydanda patlıyor: Bu millet sizden korkmaz! Bu millet sizden korkmaz!

Heyecan içindeyim. Dalgalanmakta olan meydan gözlerimi yaşartıyor. Ve iki gündür gözaltındaki kızım Defne’yi düşünüyorum. Gözaltına alınan, tutuklanan bütün kızlarımızı, evlatlarımızı düşünüyorum. Ayşem arıyor, Defne Çağlayan’da. CHP İstanbul İl Başkanı, Ekrem Başkan’ın mesajını okuyor: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. Millet, zalimin zulmüne karşı dikilmiştir. Gençler, sizinle gurur duyuyorum."

"BÜTÜN HAPİSHANELER BOŞALTILSIN"

Cemal, "Maltepe Meydanı'nda demokrasi şahlanıyor. Bir tıkla yazımı T24'e gönderirken, haber geliyor Çağlayan'dan: Defne'mize tutuklama yok, adli kontrol kararı var! Bütün hapishaneler boşalsın dileğiyle yazımı noktalıyorum" dedi.