Gözaltına alınan Levent Gültekin, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi

Avukat Çağrı Çetin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Levent Gültekin’in gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin, ifade işlemlerinin ardından “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Avukat Çetin, “Müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Daha sonra ise Gazeteci Çağatan Akyol, Avukat Çağrı Çetin'in müvekkilinin durumuna dair şu açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı:

“Levent Gültekin, saat 01.20’de Bebek’teki bir kafeden gözaltına alındı. Güvenlik şube tarafından Vatan Caddesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gerekçesini şu an bilmiyoruz. Bilişim şubede yarın ifadesi alınacak.”

Çetin, saat 03.24'te sosyal medya hesabından müvekkilinin durumuyla ilgili son olarak yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Son olarak 03.24 itibarıyla avukat Çetin, Levent Gültekin’in 17 Aralık’taki YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu. Çetin X’ten şunları söyledi: “Müvekkilim Levent Gültekin’in 17.12.2025 tarihli Youtube yayınından dolayı gözaltına alındığını öğrendik. Az sonra Vatan Caddesindeki Güvenlik Şubede ifadesi alınacak. Bugün öğle saatlerinde ise Çağlayan Adliyesine sevk olacak bilişim suçlar bürosu savcısına ifade verecek.”