Gözaltına alınan Migros depo işçileri serbest bırakıldı

Migros depo işçilerinin yüzde 28 zam dayatmasına karşı başlattıkları direniş 15'inci gününde devam etti. Bir kez daha Migros’un da bağlı olduğu Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki villasının önünde toplanan işçiler, 3’üncü kez gözaltına alındı.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) öncülüğünde direnin işçiler, direnişin 15’inci gününde “Hakkımız olanı istiyoruz” olanı istiyoruz diyerek Migros’un da bağlı olduğu Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki villasının önünde toplandı.

Burada basın açıklaması gerçekleştiren ve Özilhan’a seslenen işçiler, polis tarafından ablukaya alındı.

DGD-SEN’den yapılan açıklamada polisin işçilere müdahale ederek 60 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

GÖZALTILAR SERBEST BIRAKILDI

DGD-SEN'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gözaltıların serbest bırakıldığı belirtildi. Serbest bırakılan işçiler, "Pazar günü yine geleceğiz, taleplerimiz karşılanana kadar bir adım bile geri atmayacağız: Ya saygın bir uzlaşı ya tavizsiz direniş" ifadelerini kullandı.