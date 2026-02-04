Gözaltına alınan Migros depo işçilerine destek için Kadıköy’de toplanan yurttaşlar gözaltına alındı

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası, (DGD-SEN) bugün Migros işçilerinin Migros’un da bağlı olduğu Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki villasının önünde gözaltına alınmasına tepki göstermek ve işçilerle dayanışmak için Kadıköy’de toplanan yurttaşların gözaltına alındığını duyurdu.

Migros depo işçilerinin yüzde 28 zam dayatmasına karşı başlattıkları direniş 13'üncü gününü geride bıraktı. Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki villasının önünde toplanan işçiler, burada gerçekleştirdikleri basın açıklamasının ardından polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınmıştı. DGD-SEN, 46 işçinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

DGD-SEN, işçilerin gözaltına alınmasına tepki göstermek ve işçilere destek olmak için akşam saatlerinde Kadıköy’de toplanan kalabalığa da polisin müdahalede bulunduğunu, yurttaşların gözaltına alındığını açıkladı.

DGD-SEN’den yapılan açıklama şöyle:

"YETER ARTIK!

Migros işçilerinin gözaltına alınmasına tepki göstermek için Kadıköy'de toplanan dostlarımız da gözaltına alındı.

Tüm bu despotluk Özilhan'ı korumak için. Yine geleceğiz pes etmek yok!

#TürkiyeMigrosİşçileriyleYürüyor

#MigrosİscisindenTarafım"