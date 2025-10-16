Gözaltına alınan muhabiri görüntüleyen muhabir de gözaltına alınmış

Valiye şemsiye var, gazilere yok” haberini yaptığı için gözaltına alınan Sebahattin Yum’u görüntüleyen İHA Iğdır Muhabiri Ercan Tunç da gözaltına alındı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan muhabir Sebahattin Yum'un, geçen günlerde Iğdır'da düzenlenen gaziler günü etkinliğinde yaptığı "Valiye şemsiye var, gazilere yok" haberi gündem olmuştu.

Yum’un emniyet müdürlüğünden çıkışını görüntüleyen İHA Iğdır Muhabiri ve Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercan Tunç'un da gözaltına alındığı öğrenildi.

IĞDIR ÇALIŞAN GAZETECİLER CEMİYETİNDEN TEPKİ

Bu duruma tepki gösteren Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gazeteciler, demokrasinin temel direklerinden biridir. Onların haber yapma ve gerçeği aktarma haklarının kısıtlanması, yalnızca bireysel bir mağduriyet değil, aynı zamanda toplumun doğru bilgiye ulaşma hakkının da engellenmesi anlamına gelir. Haber, eleştiri ya da yorum nedeniyle gazetecilere yönelik gözaltı ve baskı uygulamaları, demokratik değerlere gölge düşürür.

Sebahattin Yum ve Ercan Tunç, uzun yıllardır Iğdır'da kamuoyunu bilgilendirmek adına özveriyle çalışan, meslek ilkelerine bağlı gazetecilerdir. Her iki meslektaşımızın da görevlerini yaparken yaşadıkları bu süreç, basın özgürlüğü açısından kaygı vericidir.

Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti olarak, meslektaşlarımız Sebahattin Yum ve Ercan Tunç'un yanında olduğumuzu, olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını ve benzer durumların bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz. Basın özgürlüğü; demokrasinin, şeffaf yönetimin ve toplumsal adaletin en temel güvencelerinden biridir. Gazetecilerin özgürce çalışabildiği bir ortam, güçlü bir toplumun da ön koşuludur.”

Basına ve Kamuoyuna pic.twitter.com/IlkLOeGPIQ — Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti (@Icgc76) October 15, 2025

VALİ ŞİKAYET ETMİŞ

Öte yandan Yum'un gözaltına alınması hakkında Vali Ercan Turan'ın şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 2 saat Emniyet Müdürlüğü'nde kalan Sebahattin Yum 17.20 sıralarında serbest bırakıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yum, "Büroda haber yazarken kapı çalındı, iki memur arkadaş geldi. İfademin alınacağını söylediler. Konuyu sordum, konunun ne olduğunu bilmediklerini söylediler. Önce sağlık raporu için hastaneye gittik. Rapor aldıktan sonra emniyete gittik. Konunun 19 Eylül'de yaptığımız haberle alakalı olduğunu söylediler. 'Valiye şemsiye var gaziye yok' haberi olduğunu öğrendik. Iğdır Valisi Ercan Turan hakkımda şikayetçi bulunmuş. Halkı yanıltıcı bilgi verildiği iddia edilmiş. Biz de ifademizde ne gördüysek onu yazdığımızı söyledik" dedi.

İFADE SONRASI TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

İHA muhabiri Yum, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldıktan sonra jandarma tarafından ifadesi için tekrar gözaltına alındı.