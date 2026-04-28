Gözaltına alınan öğrencilere arkadaşlarından destek: Kampüslerde mücadeleyi büyüteceğiz

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin 1 Mayıs'a günler kala ev baskınlarıyla gözaltına alınmasının ardından sınıf arkadaşları İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Öğrenciler gözaltıların, üniversitelerini savunan arkadaşlarının üzerinde baskı kurmak icin gerçekleştirdiğini belirterek derhal serbest bırakılmalarını talep etti.

Adliye önünde yapılan açıklamada operasyonların "tesadüf değil, bilinçli bir sindirme ve gözdağı politikası" olduğu vurgulandı. "Hedef alınan yalnızca birkaç öğrenci değil; sorgulayan, itiraz eden, eşit ve özgür bir gelecek isteyen gençliğin ta kendisidir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada,"Daha geçtiğimiz günlerde Ege Üniversitesi'nde öğrencilere palalı saldırı düzenleyen çeteler serbestken, Hacettepe Üniversitesi'nde benzer saldırıları gerçekleştirenler ellerini kollarını sallayarak dolaşırken; haklarını savunan, sözünü söyleyen öğrencilerin sabah baskınlarıyla gözaltına alınması bu düzenin kimin yanında durduğunu açıkça göstermektedir" denildi.

Gözaltıların "güvenlik" meselesi değil siyasal bir saldırı olduğunu belirten öğrenciler, şunları belirtti: "1 Mayıs'ta alanlarda olacağız. Gözaltına alınan arkadaşlarımız için, emeğimiz için, geleceğimiz için, özgür ve eşit bir yaşam için meydanlarda, kampüslerde mücadeleyi büyüteceğiz."

NE OLMUŞTU?

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine yönelik dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla 9 kişi gözaltına alındı. Toplamda 16 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltların sebebinin, 25 Eylül 2025 tarihinde ilerici, solcu öğrenciler ile faşist öğrenciler arasında çıkan tartışma olduğu öğrenildi. Üniversitedeki suçlamalar ise halkı kin ve düşmanlığa tahrik, eğitim öğretim engellenmesi gibi iddiaları içeriyor.