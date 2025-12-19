Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 19.12.2025 19:45
  • Giriş: 19.12.2025 19:45
  • Güncelleme: 19.12.2025 19:50
Kaynak: Haber Merkezi
Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Savcılıkça yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı.

Ezgi Eyüboğlu 18 Aralık'ta 10 ünlü isim hakkında İstanbul Başsavcılığınca ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ ya da ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

