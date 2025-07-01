Gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmeleri Sendikası üyesi 23 eğitimci serbest bırakıldı
"Büyük Öğretmen Yürüyüşü"nü sendika il binası önünde sona erdirmek isterken, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi 23 eğitimci serbest bırakıldı.
Kaynak: ANKA
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'na bağlı öğretmenler, İstanbul'dan 25 Haziran'da Ankara'ya başlattıkları “Büyük Öğretmen Yürüyüşü”nü sendika il binası önünde sona erdirmek isterken, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde gözaltına alınmıştı.
Sendika tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan 23 eğitimcinin serbest bırakıldığı duyuruldu.