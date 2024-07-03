Gözaltına alınan özel sektör öğretmenleri serbest bırakıldı

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto eden ve akşam saatlerinde gözaltına alınan 25 öğretmen serbest bırakıldı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto eden 25 öğretmen serbest bırakıldı.

Meclis’e getirilmesi beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin eylemini 38’inci gününde sürdüren Özel Öğretmenler Sendikası üyeleri, Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Kanunu taslağını Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto eden öğretmenlerden 25'i, akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Götürüldükleri karakollarda ifalerinin alınmasının ardından serbest bırakılan öğretmenler, eylemlerini sürdürdükleri Milli Egemenlik Parkı'na geri döndü.

Sendika tarafından yapılan açıklamada "Bir kez daha yineliyoruz! Güven, derin bir duygudur. Sadece sözle güven sağlanamaz. Tüm yetkilileri öğretmenlerin yanında olmaya çağırıyoruz. Yarın yine Bakanlık önünde Eğitim Nöbeti’mize devam edeceğiz, taleplerimizi haykıracağız!" denildi.