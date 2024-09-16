Gözaltına alınan Polonez işçileri serbest bırakıldı

İstanbul Çatalca’da Tek Gıda İş sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan Polonez işçilerinin eylemi sürüyor.

Polonez fabrikasının önünde gerçekleştirilen grevin 59'uncu gününde polis, işçilerin karşısına kalkanlarla dikildi. Bunun üzerine işçiler de polislerin karşısında oturma eylemi yaptı.

İşçilerden biri polislere, "Biz sizleri bunun için mi büyüttük? Siz bize bu muameleyi yapabilmeniz için mi Türkiye vatandaşı olduk, Türkiye Cumhuriyeti'nde oy kullandık? Nerede bizim devletimiz?" diyerek tepki gösterdi.

Bir süre sonra polisler, kalkanlarla işçileri araya alarak müdahale etti.

Müdahale sonrası Tek-Gıda-İş İl Sekreteri Furkan Seyhan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin ters kelepçeyle gözaltına alındığı kaydedildi.

SENDİKA'DAN ÇAĞRI

Polis müdahalesi sonrası Tek-Gıda-İş'ten yapılan açıklamada, "Polonez’e sendika girene kadar mücadelemiz sürecektir. Tüm demokratik kitle örgütlerini, emek dostlarını Polonez işçilerle dayanışmaya ve destek olmaya davet ediyoruz" denildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Çatalca’da bulunan fabrika önünde kadını erkeği, yaşlısı genci hep birlikte gece gündüz demeden 59 gündür işe geri dönme mücadelesi veren Polonez işçilerine, bu sabah saatlerinde emniyet güçleri bir kez daha müdahalede bulundu. 600 civarında polisin kuşatması altında 80 arkadaşımız gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İşçilerin demokratik ve anayasal haklarını hiçe sayan, sermaye adına hareket ederek tehdit eden ve bugün de şiddete başvuran emniyet mensuplarını kınıyoruz. Hiçbir baskı ve tehdit bize geriadım attıramayacaktır. Polonez’e sendika girene kadar mücadelemiz sürecektir. Tüm demokratik kitle örgütlerini, emek dostlarını Polonez işçileriyle dayanışmaya ve destek olmaya davet ediyoruz. Yaşasın Polonez işçilerinin örgütlü mücadelesi! Yaşasın işçilerinin birliği!

BİRLEŞİK METAŞ-İŞ'TEN DESTEK ZİYARETİ

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, gözaltıların ardından Polonez işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

Sendika üyeleri toplu şekilde Polonez fabrikasına geldi. Burada "Direne direne kazanacağız", "Polonez işçisi yalnız değildir", "Hak, hukuk, adalet" sloganları atıldı.

Toplu şekilde yürüyen sendika üyeleri kısa bir süre engellendi ancak daha sonra işçilerle buluştu.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, yaptığı açıklamada, "Yıllardır grevlerini ekmekleri için sürdüren, alnı açık bu ülkenin en namuslu işçileriyiz biz. Biz vergi kaçırmayı bilmeyiz, biz hırsızlık yapmasını bilmeyiz, biz kanunları çiğnemesini de bilmeyiz" ifadelerini kullandı.

İŞÇİLER SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Polonez işçilerinin tamamı serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan işçilerden bazıları, Polonez fabrikasının önüne geldi.