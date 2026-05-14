Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen ‘yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama’ suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi. Aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 3 kişi, Adana Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kütahyalı, hakkındaki iddialara ilişkin, “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” ifadelerini kullandı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Sağlık kontrolü tamamlanan Kütahyalı ve diğer iki şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 21 ili kapsayan soruşturma dahilinde gözaltına alınan diğer şüphelilerin işlemlerinin de sürdüğü bildirildi.