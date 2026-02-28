Gözaltına alınan Tanju Özcan'ın avukatından açıklama

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda 12 kişi ile birlikte gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın avukatı Ferit Atalay, "Bu iddia asılsız bir iddiadır" dedi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Belediye Başkanı Özcan ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bazı belediye birim müdürlerinin de olduğu bildirilirken, jandarma ekipleri tarafından Özcan’ın evinde arama yapıldı.

"İDDİALAR ASILSIZ"

Gözaltındakilerin işlemleri sürerken Tanju Özcan'ın avukatı Ferit Atalay, açıklama yaptı.

İddiaların asılsız olduğunu ifade eden Atalay, "Doğrudan belediyeyle ilişkisi olmayan 528 tane öğrenciyi okutmak amacıyla kurulan vakfın işlemleriyle ilgili. Bu vakfa usulsüz nakit girişi sağladığı iddia ediliyor. Oysa bu vakıf sürekli denetime tabi bir vakıf. Yeminli müşaviri olan ve bütün işlemleri faturalı ve umuma açık, hatta panolarda dahi ilan edilen bir vakıf. Bu iddia asılsız bir iddiadır" dedi.

Atala açıklamasında şunlara yer verdi:

"Gözaltı gerekçesi olarak hepimizin adını bildiği 3 harfli isimlerden oluşan bir grup marketlerin şikayetleri üzerine, ikna suretiyle ‘irtikap’ iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltı sebebi, Bolu Belediyesi tarafından oluşturulan ve doğrudan belediyeyle ilişkisi olmayan 528 tane öğrenciyi okutmak amacıyla kurulan vakfın işlemleriyle ilgili. Bu vakfa usulsüz nakit girişi sağladığı iddia ediliyor. Oysa bu vakıf sürekli denetime tabi bir vakıf. Yeminli müşaviri olan ve bütün işlemleri faturalı ve umuma açık, hatta panolarda dahi ilan edilen bir vakıf. Bu iddia asılsız bir iddiadır. Bunun, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik itibarsızlaştırma çalışmasından ibaret olduğunu sanıyoruz. Belediye başkanı Özcan’ın bırakılacağını ümit ediyorum. Gözaltına alınmasını, tutuklanmasını veya yargı mercilerinin önüne çıkarılmasını dahi gerektirecek hiçbir durumun olmadığını tespit etmiş vaziyetteyiz. Belediyenin tamamen toplumsal amaçla, hayır amacıyla, öğrenci amacıyla kurduğu vakfa yardım edenlerin, bu yardımın zorla yapıldığı iddiasına dayanan asılsız bir iddiadır."