Gözaltına alınan Tanju Özcan'ın avukatından ilk açıklama

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişinin gözaltına alınmasının gerekçesine ilişkin Avukat Ferit Atalay, öğrencilere destek amacıyla kurulan vakfa usulsüz nakit girişi sağlandığı iddiaları olduğunu belirtti.

Atalay, iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek sürecin CHP’li belediyelere yönelik itibarsızlaştırma çabası olduğunu söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin, Özcan'ın avukatı Ferit Atalay, açıklama yaptı.

''GÖZALTI GEREKÇELERİ ASILSIZ İDDİALARDIR''

Atalay, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Gözaltı gerekçesi olarak hepimizin bildiği üç harfli isimlerden oluşan bir grup tacir, işletici marketlerin ikna suretiyle irtikap iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınmanın konusu, bundan bir, bir buçuk yıl evvel belediyemiz tarafından oluşturulan 528 öğrenciyi okutmak amacıyla kurulan vakfın işlemleriyle ilgili.

Bu vakfa usulsüz nakit girişi sağladığı iddia ediliyor. Oysa bu vakıf adliyede Asliye Hukuk Mahkemesi'nin denetiminden geçtikten sonra kuruluyor, sürekli denetime tabi, yeminli müşaviri var ve bütün işlemleri faturalı.

Yaptığı işlemlerin hepsi umuma açık ve şeffaf hatta panolarda dahi ilan edilen bir vakıf. Bu iddianın asılsız bir iddia olduğunu Türkiye'de bütün CHP'li belediyelere isnat edilen itibarsızlaştırmaktan ibaret olduğunu sanıyoruz.

Sayın Belediye Başkanı'nın bırakılacağını ümit ediyorum. Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasını, tutuklanmasını, yargı mercilerinin önüne çıkartılmasını dahi gerektirecek hiçbir durumun olmadığını tespit etmiş vaziyetteyiz.

Olay tamamen belediyenin toplumsal amaçla, hayır amacıyla, öğrencilere yardım amacıyla kurduğu vakfa yapılan yardımların zorla yapıldığı yönünde asılsız bir iddiadır."