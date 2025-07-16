Gözaltına alınan 'Testo Taylan' serbest bırakıldı

'Testo Taylan' olarak tanınan sosyal medya ünlüsü Taylan Özgüç Danyıldız, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde komşusunun 14 yaşındaki çocuğunu darbettiği iddiası ile gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesi Tütünçiftlik mevkiinde meydan geldi. Testo Taylan olarak tanınan sosyal medya ünlüsü Taylan Özgüç Danyıldız, Körfez ilçesinde bulunan aile evine geldi. Burada komşuları olan 14 yaşındaki bir çocuğun kendisini rahatsız etttiği iddiasıyla aralarında tartışma yaşandı. Çocuğun ailesi, Danyıldız hakkında çocuklarını darbettiği iddiası ile şikayetçi oldu.

Tütünçiftlik Polis Merkezi’ne götürülen Danyıldız, ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı. Taylan Özgüç Danyıldız’ın ifadesinde Körfez’de bulunan evlerine geldiğini bu sırada komşularının sürekli rahatsız ettiğini, küfür ve hakaret içeren konuşmalar yaptığını, tartışmada sinirlerine hakim olamadığı söylediği iddia edildi.

"SABIRLI OLMALIYDIM, HİÇ ÇIKMAMALIYDIM"

Taylan Özgüç Danyıldız, sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak açıklama yayımladı. ‘Ayladır devam eden bir işkenceydi, böyle sevgi olmaz sevmeyin abi’ başlığı ile yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: