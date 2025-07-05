Gözaltına alınan Timur Soykan’ın ifadesi tamamlandı: "Sözlerimin ve eleştirimin sonuna kadar arkasındayım"

CHP'li belediyelere yönelik son gözaltılarla ilgili "Darbe sürüyor. Halkın iradesi gasp ediliyor. Sandığın manası kalmıyor" şeklinde paylaşımlar yapan BirGün Gazetesi yazarı Timur Soykan akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Vatan Emniyet'teki ifadesi tamamlanan Timur Soykan'ın verdiği ifade ortaya çıktı.

'Gözaltına alınmam bir fıkradan farksızdır' diyen Soykan ifadesinde, "Paylaşımım ile buradaki sözlerimin ve eleştirimin sonuna kadar arkasındayım. Yargıda siyasi talimat ile görevini suistimal eden ve muhalefeti sindirmeye çalışan bir oluşum söz konusu. Siyasi talimat ile görev yapan ve aslında bütün toplumun adaletini savunmakla yükümlü şahıslar görevlerini suistimal etmektedir. Yolsuzluk operasyonu adı altında sadece siyasilerin hedef gösterdiği muhalefet belediye başkanlarına operasyon yapılması bunun kanıtıdır ve aleni bir gerçektir. Bu herkesin bildiği aleni gerçeğe rağmen benim yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçlaması ile gözaltına alınmam bir fıkradan farksızdır" dedi.

İfadesi tamamlanan Soykan'ın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.