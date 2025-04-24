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Gözaltına alınan üç öğrenci serbest bırakıldı

Güncel
  • 24.04.2025 06:00
  • Giriş: 24.04.2025 06:00
  • Güncelleme: 24.04.2025 06:00
Gözaltına alınan üç öğrenci serbest bırakıldı
Fotoğraf: MA

Haber Merkezi

Eskişehir’de, İstanbul Saraçhane’deki eylemlere katılan öğrencilerin tutuklanmasını protesto etmek için önceki yürüyüş düzenleyen Anadolu Üniversitesi öğrencilerine yönelik polis müdahalesinde gözaltına alınan 3 kişi dün serbest bırakıldı.

Yürüyüşe müdahale eden polis Rojhat Demirdöken, Tevfik Derviş Aksakallı ve Talha Selim Çağlar isimli öğrencileri gözaltına aldı. Gözaltındaki öğrenciler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol tedbiriyle Eskişehir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 3 öğrenci adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Serbest bırakılan öğrencileri, adliye önünde bekleyen öğrenci karşıladı. Öğrenciler, "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizleri yıldıramaz", "Yaşasın öğrenci dayanışması" ve "İnsanlık onuru işkenceyi yenecek" sloganlarıyla karşılandı.

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