Gözaltına alınan üniversitelilere, ‘talimatı kimden aldınız?’ diye soruldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve 90 kişinin düzenlenen İBB operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar altıncı gününde de devam ediyor.

Öğrencilerin öncülük ettiği eylemler özellikle üniversite kampüslerinde, şehir merkezlerinde yoğunlaşırken 22 Mart günü Ankara’da sabah saatlerinde birçok adrese polis baskınları düzenlendi. 31 öğrenci hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) götürülen öğrencilere 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’ndan işlem yapıldı.

EYLEMLERİ KİM ORGANİZE EDİYOR?

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde üniversitelilere şu sorular yöneltildi:

“Sosyal medya platformları ile internet/blog sitelerinin gündelik hayata, ülke gündemlerine küresel çaptaki etkisinin yadsınamaz boyutta olduğu, bu etkinin ülkemizdeki en büyük ve ilk yansımasının Gezi Parkı olaylarında görüldüğü.. Çeşitli sosyal medya platformları üzerinden ‘#sokağa’ başlığı altında paylaşımlar yapıldığı ve yapılan paylaşımlarda sokak eylem çağrılarında bulunulduğu görülmüştür.

-Bu eylemlere katılmaktaki amacınız nedir?

-Eylemleri organize eden şahıs/kurumlar kimlerdir?

-Eylemlere kim/kimlerin talimatı ile katıldınız?

-Herhangi bir siyasi parti, sendika, dernek veya vakfa üyeliğiniz var mı? Üyeliğiniz var ise bu oluşumlar içerisindeki görevleriniz nedir?”