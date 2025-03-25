Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı: Ercan Saatçi'den ilk paylaşım

19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, ardından yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Ercan Saatçi, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Ercan Saatçi şu ifadeleri kullandı: "Bu tatsız süreçte arayan, soran, destek olan, dostlukları ve sevgileriyle bana güç veren, beni merak eden herkese gönülden, en samimi duygularımla çok teşekkür ederim.

Ayrıca çok iyi ve dimdik ayakta olduğumu bilmenizi isterim. Ertelenen konserimizde buluşmak dileğiyle saygılarımı sunarım."

GÖZALTINA ALINMIŞTI

İBB'ye yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında gözaltına alınan dikkat çeken isimlerden biri de sanatçı Ercan Saatçi olmuştu.

Saatçi, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Saatçi ifadesinde, "Şaşkınlıkla buradayım. Büyük bir yanlışlık yapılıyor. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.