Gözaltına alınırken gülümsemesiyle gündem olmuştu: Muhammed Orhan hakkında 'takipsizlik' kararı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi'nden Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının elinden alınması nedeniyle başlayan protestolarda tutuklanan 18 yaşındaki Muhammed Orhan hakkında yeni gelişme yaşandı.

MA'da yer alan habere göre, Van'da irade gaspına karşı 2-3 Nisan’da başlayan direniş sırasında gözaltına alınan ve kelepçeyle gözaltına alınırken güler yüzüyle tanınan Muhammed Orhan (18), 4 Nisan’da tutuklandı.

Orhan, tepkilerin ardından tutulduğu cezaevinden 19 gün sonra tahliye edildi.

Orhan hakkında "toplantı ve yürüyüşler kanununa muhalefet" ve "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" iddialarıyla soruşturma açıldı.

Soruşturmada, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için daha önce eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı koğuşu paylaşan Abdullah Zeydan’ı ve Neslihan Şedal’ı aday göstermişti.

Resmi adaylık başvurusunu ise Abdullah Zeydan yapmıştı. Türkiye’de 31 Mart Pazar günü gerçekleşen yerel seçimde DEM Parti, 28 puan farkla Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanmıştı.

Ancak Adalet Bakanlığı'nın Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınması için seçimden 2 gün önce başvuruda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Başvurunun ardından Zeydan’ın ezici oy farkıyla seçimi kazanmasına rağmen mazbatanın AKP’li Abdulahat Arvas’a verilmesine karar verilmişti.

Karar, ülke genelinde tepkiyle karşılanmıştı. Çok sayıda kentte binlerce yurttaş sokaklara çıkıp protesto gerçekleştirmişti. Yurttaşların yanı sıra siyasi parti temsilcileri, demokratik kitle örgütleri, hukukçu, pek çok ünlü isim karara sert tepki göstermişti.

Başta Van olmak üzere, İstanbul, Ankara, İzmir, Hakkâri, Mardin ve Diyarbakır gibi çok sayıda kentte aralarında gazetecilerin de olduğu 200’ü aşkın kişi gözaltına alınmıştı.

21 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Siirt, Bitlis ve Van’da ise 15 günlük eylem ve gösteri yasağı kararı alınırken bir ilçede ise sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Gözatlına alınan 34 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. 21 kişi, “Polise mukavemet etme”, “Örgüt üyesi olma” ve “Kamu malına zarar verme” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Öte yandan 2-3 Nisan’daki protestolarda gözaltına alınarak tutuklanan 27 kişiden 20’s mahkemenin ara kararıyla serbest bırakıldı. Daha önce de yapılan itirazlarla 7 kişi serbest bırakılmıştı.

Yaşananlar büyük yankı bulurken Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Zeydan’ın memnu haklarının iade edilmesine karar vermişti. Zeydan’ın haklarının iade edilmesi ülke çağında büyük sevinçle karşılanırken 4 Mart’ta Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlatmıştı.