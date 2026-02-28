Gözaltına alınmışlardı: Bağımsız Maden-İş yöneticileri serbest bırakıldı

İzmir'in Kınık ilçesinde bulunan Polyak Madencilik önündeki eylemde gözaltına alınan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, uzman Başaran Aksu, genel merkez yöneticisi Volkan Çetin ve Öncü Çetin serbest bırakıldı.

Bağımsız Maden İş Sendikası’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Gözaltına alınan genel başkanımız, yöneticilerimiz ve örgütlenme uzmanımız serbest bırakıldı.

1243 Polyak maden işçisinin haklarını alıncaya kadar mücadelemiz sürecek. Direne direne kazanacağız. Mutlaka kazanacağız." ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Kınık’ta bulunan Polyak Kömür Madeni’nde devam eden işçi direnişi 8’inci gününe girdi. Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve sendikanın uzmanı Başaran Aksu, genel merkez yöneticisi Volkan Çetin ve Öncü Çetin dün gece gözaltına alınmıştı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel Başkan Gökay Çakır, sendika uzmanı Başaran Aksu, genel merkez yöneticisi Volkan Çetin ile Öncü Çetin’in jandarma tarafından savcılık talimatıyla gözaltına alındığı belirtmişti.