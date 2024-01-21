Gözaltına alınmıştı: Arnold Schwarzenegger’ın saati açık artırmada satıldı

Münih’teki havalimanında saati beyan etmediği için gözaltına alınan Arnold Schwarzenegger'in saati, düzenlenen açık artırmada 270 bin euroya alıcı buldu. Bağış amaçlı açık artmada toplamda 1,31 milyon euro toplandı.

Ünlü film yıldızı Arnold Schwarzenegger’ın Münih’te kısa süreli alıkonulmasına sebep olan saati, Avusturya’daki iklim krizine destek açık artırmasında 270 bin euroya satıldı.

Arnold Schwarzenegger, 17 Ocak’ta geldiği Münih’teki havalimanında saati beyan etmediği için gözaltına alınmış ve olay, dünya basınında manşetlerde yer almıştı.

Schwarzenegger’ın saati, kurucusu olduğu hayır kurumu Schwarzenegger İklim Girişimi’ne destek amaçlı düzenlenen açık artırmada satılmak üzere getirdiği ve perşembe gecesi düzenlenen gecede 270 bin euroya alıcı bulduğu açıklandı.

GÜMRÜK MACERASINA MUTLU SON

Schwarzenegger İklim Girişimi’nden yapılan açıklamada, bağış amaçlı açık artmada toplamda 1,31 milyon euro toplandığı vurgulandı. Açıklamada “Ünlü Hahnenkamm Yarışı öncesinde üçüncü kez düzenlenen etkinlik, daha temiz bir gelecek için 1,31 milyon Avro tutarında etkileyici bir bağış toplamayı başardı. Arnold Schwarzenegger'in gümrük macerası mutlu sonla sonuçlandı: Dünyanın en ünlü saati açık artırmada 270 bin euro satıldı” denildi.

Gecede konuşan Arnold Schwarzenegger “İnsanlar bana sık sık çevremizi göz önünde bulundururken gülümsemeyi nasıl başardığımı soruyor. Çok basit: Kirliliğe karşı devam eden mücadelenin ortasında, kaydedilen ilerlemeye de tanık oluyorum. Uzun yoldan geldik. Bugün pek çok insan çözümün parçası olmak için burada” dedi.