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Gözaltına alınmıştı: Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül adliyeye sevk edildi

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla gözaltına alındı. Fidan Gül, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Güncel
  • 16.04.2025 09:05
  • Giriş: 16.04.2025 09:05
  • Güncelleme: 16.04.2025 09:09
Kaynak: AA
Gözaltına alınmıştı: Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül adliyeye sevk edildi

Beykoz Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' iddialarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Fidan Gül, adliyeye sevk edildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, dün gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Gül, Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

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