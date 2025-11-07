Gözaltına alınmıştı: CHP Bilgi İşlem Sorumlusu hakkında tutuklama talebi

İBB'ye yönelik "Veri Uygulaması" soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma, CHP Genel Merkezi’ne taşındı.

CHP’de Bilgi İşlem Sorumlusu olarak çalışan Orhan Gazi Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık kaynaklarından yapılan açıklamada, Orhan Gazi Erdoğan’ın İBB seçmenlerinin kişisel bilgilerini, “Suç örgütü üyelerine” verdiği savunulmuştu.

Orhan Gazi Erdoğan'ın, “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya Ele Geçirme ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi” suçlarından dün gözaltına alındığı bildirilmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne” yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla “İBB HANEM” isimli uygulama içerisinde tespit edilen (11.360.412) İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan bir çok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği tespit edilmekle eylemlerin faili olduğu anlaşılan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E. üzerine atılı Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçlarından bugün (06.11.2025) gözaltına alınmıştır. Soruşturma derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

