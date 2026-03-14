Gözaltına alınmıştı: Eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç tutuklandı

Antalya Döşemealtı Belediyesi’ne asfalt ve kaldırım ihalesine ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında, gözaltına alınan 18 kişiden aralarında eski Belediye Başkanı Turgay Genç’in de bulunduğu 2 kişi tutuklandı.

Soruşturma, Döşemealtı Belediyesi tarafından yapılan asfalt ve kaldırım ihalesinde "eksik imalatlar, aynı imalat için mükerrer hak ediş düzenlenmesi ve sahte kantar fişleri kullanılması" iddiaları üzerine başlatılmıştı. Savcılık, yapılan incelemede ilk ihalede hak ediş tarihi itibarıyla 66 milyon 569 bin 626 lira, ikinci ihalede ise 55 milyon 841 bin 50 lira olmak üzere toplamda yaklaşık 125 milyon 392 bin 116 lira kamu zararı oluştuğunu ileri sürmüştü.

Soruşturma doğrultusunda eski Döşemealtı Belediye Başkanı CHP'li Turgay Genç ile birlikte 18 kişi gözaltına alınmış, 1 kişinin cezaevinde olduğu, 2 kişinin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, 1 kişinin arandığı bildirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 13 kişi serbest bırakıldı, 5 kişi ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik tarafından eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve Ali Altun tutuklanırken, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Cezaevinde bulunan 1 kişinin ifadesinin ise pazartesi günü alınacağı öğrenildi.