Gözaltına alınmıştı: Ferdi Tayfur’un damadı serbest bırakıldı

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’ın ofisinde yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca bulundu.

Polis ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek ofiste arama yaptı ve Aydın’ı gözaltına aldı.

Olayın ardından Muhammet Aydın, ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerine, Merkez Mahallesi’nde bulunan bir ofiste ruhsatsız silah bulundurulduğuna dair ihbar geldi. Bu ihbarı değerlendiren polis, derhal harekete geçti. Arama yapılacak ofisin, ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’a ait olduğu tespit edildi. Aydın’ın ofisinde gerçekleştirilen operasyonla, polis ekipleri detaylı bir arama yaptı.

Emniyet mensupları, ofiste yaptığı aramalarda iki ruhsatsız tabanca buldu. Aramanın tamamlanmasının ardından, Muhammet Aydın gözaltına alındı. Aydın, polis eşliğinde emniyete götürülerek sorgulandı. Olayın kısa sürede basına yansımasıyla, kamuoyunda geniş yankı uyandıran haber, emniyet kaynaklarından doğrulandı.

Emniyet mensupları, ofiste yaptığı aramalarda iki ruhsatsız tabanca buldu. Aramanın tamamlanmasının ardından, Muhammet Aydın gözaltına alındı. Aydın, polis eşliğinde emniyete götürülerek sorgulandı. Olayın kısa sürede basına yansımasıyla, kamuoyunda geniş yankı uyandıran haber, emniyet kaynaklarından doğrulandı.

GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Muhammet Aydın’ın emniyetteki işlemleri kısa sürede tamamlandı. Aydın, yapılan sorgulamada silahlarla ilgili detaylı bilgi verdi. Emniyetteki sorgusunun ardından, savcılığa sevk edilmeyen Aydın, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, Muhammet Aydın’ın da yargı sürecinde ifadesine başvurulacağı ifade edildi.