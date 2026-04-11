Gözaltına alınmıştı: Komedyen Tuba Ulu'nun X hesabı ve YouTube kanalına erişim engeli

Tuba Ulu, stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Ulu’nun X hesabı ve YouTube kanalı “milli güvenlik ve kamu düzeni” gerekçesiyle Türkiye’den erişime kapatıldı.

Güncel
  • 11.04.2026 08:54
  • Giriş: 11.04.2026 08:54
  • Güncelleme: 11.04.2026 08:59
Kaynak: Haber Merkezi
Stand-up gösterisindeki bir espri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan komedyen Tuba Ulu'nun X hesabı ve YouTube kanalı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve Türkiye'den görünmez kılındı.

Komedyen Tuba Ulu, sahne performansında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilip başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, "Ulu’nun stand-up gösterisinde Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkında kullandığı sözler nedeniyle “aleni şekilde müstehcen ifadeler kullanıldığı” ve bu sözlerle “tarihi, milli ve manevi değerlere hakaret edildiği” iddiasıyla gözaltıa alınmıştı.

Komedyen Tuba Ulu, Kanuni ile ilgili yaptığı espri nedeniyle gözaltına alındı
