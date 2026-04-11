Gözaltına alınmıştı: Komedyen Tuba Ulu'nun X hesabı ve YouTube kanalına erişim engeli

Stand-up gösterisindeki bir espri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan komedyen Tuba Ulu'nun X hesabı ve YouTube kanalı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve Türkiye'den görünmez kılındı.

Komedyen Tuba Ulu, sahne performansında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilip başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, "Ulu’nun stand-up gösterisinde Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkında kullandığı sözler nedeniyle “aleni şekilde müstehcen ifadeler kullanıldığı” ve bu sözlerle “tarihi, milli ve manevi değerlere hakaret edildiği” iddiasıyla gözaltıa alınmıştı.