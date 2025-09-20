Gözaltına alınmıştı: Köyceğiz Belediyesi Başkan Yardımcısı'na ev hapsi kararı

Muğla Köyceğiz Belediyesi’ne yönelik operasyonda Başkan Yardımcısı Özgür Örnek hakkında sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği iddiasıyla yürütülen soruşturmada Örnek ile beraber gözaltına alınan müteahhit M. Y. ile oğlu M.Y. ve M.A., adliyeye sevk edildi. Örnek ile M. Y.'ye ev hapsi verilirken, M. Y. ve M.A., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Köyceğiz Belediyesi'nde görevli bir personel, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve haksız maddi menfaat temin ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulunmuştu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrası Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Eylül'de sabah saatlerinde operasyon düzenlemişti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Özgür Örnek ile Metin Y.'ye ev hapsi ve adli kontrol uygulanırken, Melikcan Y.'ye ve Mehmet A. adli kontrol ile serbest bırakıldı.