Gözaltına alınmıştı: MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı detayı

Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyonda 128 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında yandaş TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı da yer aldı. Kütahyalı'nın İstanbul'da gözaltına alındığı ve Adana'ya getirileceği belirtildi.

MASAK RAPORUNDAN DETAY

Gazeteci Murat Ağırel, soruşturmaya ilişkin MASAK raporundan detayları paylaştı.

Ağırel'in aktardığına göre Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesabına kasa hesap diye tabir edilen hesaplardan 2022-2024 yılları arasında tam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi, aynı hesaptan 1 milyon 472 bin TL para çıkışı tespit edildi.

MASAK’ın e-para kuruluşları analizine göre; Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik üzerinden aynı hesaba toplam 35 milyon 201 bin 344 TL aktarıldığı belirlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik Türkiye genelinde geniş çaplı operasyon düzenlendi.



MASAK raporları, teknik takip, banka hareketleri, dijital incelemeler ve kripto… — Murat AĞIREL (@muratagirel) May 14, 2026

Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya hesabından aktardığına göre ise, dosyada 'şüpheli' konumunda bulunan ve 'kasa hesap' olduğu değerlendirilen 11 kişi ve hesaba ilişkin mali analiz yapıldı. MASAK incelemesinde, bu isimler arasında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu belirtildi.