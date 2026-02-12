Giriş / Abone Ol
Gözaltına alınmıştı: Meslektaşının yüzüne çay döken öğretmene adli kontrol

Eskişehir'de bir öğretmen, tartıştığı meslektaşının yüzüne çay döktü. gözaltına alınan öğretmen çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • 12.02.2026 15:48
  • Giriş: 12.02.2026 15:48
  • Güncelleme: 12.02.2026 15:58
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Eskişehir'de meslektaşının yüzüne çay döktüğü öne sürülen öğretmen hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Yılmaz Çetintaş Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen T.G.'nin meslektaşı S.K.'nın yüzüne sıcak çay döktüğü iddiası üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan T.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

T.G, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

