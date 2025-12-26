Gözaltına alınmıştı: Nobel Barış Ödüllü Nergis Muhammedi’den 14 gündür haber alınamıyor

Şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Avukat Xosro Ali Kurdi için düzenlenen anmaya katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Nobel Barış Ödülü sahibi insan hakları savunucusu Nergis Muhammedi ile birlikte çok sayıda aktivistten günlerdir haber alınamıyor.

İlke TV’de yer alan habere göre, anma töreninin ardından gözaltına alındığı bildirilen Muhammedi’nin, 14 gündür ailesi ve avukatlarıyla hiçbir şekilde iletişim kuramadığı belirtildi.

Nergis Muhammedi’nin ailesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, gözaltıların ardından Muhammedi ve diğer aktivistlerin sağlık durumlarına ilişkin kendilerine herhangi bir bilginin verilmediğini duyurdu.

Açıklamada, Muhammedi’nin tek kişilik hücrede tutulduğuna dair bilgi aldıkları, ancak bu konuda da resmî bir doğrulama yapılmadığı ifade edildi.

Aile, iletişim hakkının engellenmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, bu durumun kaygılarını ciddi biçimde artırdığını belirtti. Paylaşımda, Nergis Muhammedi ve gözaltındaki diğer aktivistlere düzenli iletişim hakkı tanınması, sağlık durumlarına dair şeffaf bilgilendirme yapılması ve kapsamlı sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağlanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Nergis Muhammedi’nin yıllardır tek kişilik hücre uygulamalarına karşı mücadele yürüttüğü hatırlatılarak, yetkililerden Muhammedi’nin dış dünya ile derhal iletişim kurabilmesinin sağlanması, gözaltı koşullarına ilişkin tam şeffaflık gösterilmesi ve tüm gözaltındaki kişilerin gecikmeksizin serbest bırakılması talep edildi.

NERGİS MUHAMMEDİ KİMDİR?

Nergis Muhammedi, İran’da kadın hakları, ifade özgürlüğü ve idam cezasına karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan bir insan hakları savunucusudur. Nobel Barış Ödüllü hukukçu Şirin Ebadi’nin kurucuları arasında yer aldığı İnsan Hakları Savunucuları Merkezi’nin (DHRC) başkan yardımcılığını yaptı ve özellikle kadın hakları alanındaki çalışmalarıyla öne çıktı.

İran’da “ulusal güvenliğe karşı faaliyet”, “rejime karşı propaganda” ve “yetkililere karşı iftira” gibi suçlamalarla defalarca yargılanan Muhammedi, ilk olarak Eylül 2011’de 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonraki davalarla birlikte hakkında verilen cezalar toplamda 31 yıl hapis ve 154 kırbaç cezasına ulaştı.

Uzun süre Evin Cezaevi’nde tutulan Muhammedi, cezaevi koşullarında ciddi sağlık sorunları yaşadı. Buna rağmen insan hakları mücadelesini sürdürdü. İran’da kadınlara yönelik baskıya ve devlet şiddetine karşı verdiği mücadele nedeniyle 2023 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü.