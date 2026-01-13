Gözaltına alınmıştı: Oktay Kaynarca'dan açıklama

Uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca cephesinden açıklama geldi.

Soruşturma kapsamında ifadesini vereceğini belirten Kaynarca operasyonları desteklediğini belirtti.

Yaptığı açıklamada adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirterek, uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade eden Kaynarca, “Alnım açık, başım dik” dedi.

NE OLMUŞTU?

Kaynarca’nın da aralarında olduğu 6 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlara "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlaması yöneltilmişti.