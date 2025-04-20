Gözaltına alınmıştı: Rasim Ozan Kütahyalı ekrandan ayrıldı

CHP'ye kayyum atanacağına dair paylaşımının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de yayımlanan Beyaz Futbol'a veda etti. Kütahyalı, programa "ara verdiğini" duyurduğu açıklamasında kanalın sahibi AKP Milletvekili Osman Gökçek'i de övdü. Kütahyalı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Sevgili Beyaz Futbol sevenleri…

Sizlerden bir mola istiyorum ve bir süre televizyon efsanesi Beyaz Futbol programımıza ara vermek istiyorum.

Bir kendime geleyim, bir toparlanayım. Zaten şu an bu gece ekrana çıksam bile sizlerin çok sevdiği, çok eğlendiği ROK performansımı sergilemem mümkün değil. Laf ola beri gele bir koltuğu doldurmak için de koltukta oturmak istemem. Bana bir süre verin sevgili Beyaz Futbol izleyicileri.

Beyaz Futbol’a mola ricamı Osman Gökçek’e de ilettim. Kararıma saygı duydu ve Gökçek beni çok duygulandıran bir konuşma yaptı. Beyaz Futbol ruhuna ve bana yürekten sahip çıkan, çok mert ve içtenlik dolu bir konuşmaydı bu. Yakın tanıyanlar iyi bilir, çok yiğit bir dost ve gerçek bir arkadaştır Osman Gökçek.

Beyaz Futbol sevenlerini, siz izleyicilerimizi çok seviyorum. Can dostum Ertem Şener’i, üstadlarım Ahmet Çakar’ı, Sinan Engin’i, Abdülkerim Durmaz’ı çok seviyorum. Başta üstad Devrim Zengi olmak üzere müthiş çalışkan ve üretici bir kadro olan Beyaz Futbol ekibini çok seviyorum.

Herkesten özür dileyerek, tüm çalışma arkadaşlarımdan, özellikle de Galatasaraylı takımdaşlarımdan, kardeşlerimden ROK olarak bir mola istiyorum.

Beyaz Futbol efsanesi kaldığı yerden yoluna devam ediyor. Ben de bu gece ekran başında olacağım ve Beyaz Futbol izleyeceğim. Siz de sakın bu gece Beyaz Futbol’u kaçırmayın sevgili izleyicilerim."

Sevgili Beyaz Futbol sevenleri…



Sizlerden bir mola istiyorum ve bir süre televizyon efsanesi Beyaz Futbol programımıza ara vermek istiyorum.



Bir kendime geleyim, bir toparlanayım. Zaten şu an bu gece ekrana çıksam bile sizlerin çok sevdiği, çok eğlendiği ROK performansımı… pic.twitter.com/1hN1TuK85o — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) April 20, 2025

NE OLMUŞTU?

Rasim Ozan Kütahyalı geçtiğimiz hafta CHP'ye kayyum atanacağını duyurmuştu. Tepki çeken açıklamanın ardından Kütahyalı gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Kütahyalı ifadesinde "Ben bu paylaşımı yapmadan birkaç gün önce birçok gazeteci arkadaşımın dillendirdiği ve CHP'ye kayyum atanabileceği iddialarına ilişkin duyumların fazlasıyla artması sebebiyle mensubu olduğum gazetecilik mesleğinin oluşturduğu şehvet ve heyecan ile suça konu paylaşımı yaptım" demişti.